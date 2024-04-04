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Veysel Tiryaki, Altındağ Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, mazbatasını alarak göreve başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Konferans Salonu'ndaki mazbata teslim törenine, yeni dönemde göreve başlayacak belediye meclis üyelerinin yanı sıra bazı Altındağlılar da katıldı.

Törende konuşan Tiryaki, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Görev süremiz boyunca Altındağ için hiç yorulmadan çalışacağız. Tek arzumuz, görev ve hizmet bayrağımızı daha yükseğe taşımak. Altındağlı hemşehrilerimize layık olmak için üstün gayret sarf edeceğiz. Belediyenin kapısı her zaman olduğu gibi herkese açık olacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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