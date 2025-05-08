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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a Özel Temsilci Ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a Özel Temsilci Ataması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Irak nezdinde Veysel Eroğlu özel temsilci olarak atanmıştır. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu atama, Türkiye-Irak ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Irak nezdinde özel temsilci atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre Veysel Eroğlu, Irak nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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