Veteriner Hekimlikte Büyük İlerleme: Cerrahi Tedavi Yöntemleri ile Evcil Hayvanlar Kurtarılıyor

Yurtta veteriner hekimlik ile ilgili klinik çalışmalarında büyük ilerleme sağlandığı, beyin hastalıkları başta olmak üzere evcil hayvanlarda görülen ölümcül birçok önemli hastalıkların artık cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, "Dünya Veteriner Hekimler Günü" dolayısıyla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Beşaltı'nın özel bir hayvan hastanesinde, bir kediye gerçekleştirilen beyin ve bir köpeğe gerçekleştirilen sinüzit ameliyatlarını görüntüledi.

Türkiye'de, özellikle son 20 yılda veteriner hekimlik ile ilgili klinik çalışmalarında büyük ilerleme sağlandığına dikkati çeken Beşaltı, "Eskiden yapamadığımız birçok ameliyatları şu an yapabiliyoruz. Bilimsel gelişmelerin yanı sıra insanların bu konuya daha çok ilgi duyması ve evcil hayvanları için bütçe ayırması bizim için çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Beşaltı, sosyoekonomik gelişmeyle evcil hayvan sayısında önemli artış olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"İnsanlar artık daha çok evcil hayvan besliyor, hayvanların sağlığına da ilgi gösteriyor, tedavi ettiriyor. Evcil hayvanlarda görülen hastalıkların tamamı insanlarda da görülüyor. Bu vesileyle her iki hekimlik arasında bilimsel manada işbirliği oluyor, bilgi paylaşımı da yapılabiliyor. İnsanlarda kullanılan teşhisle ilgili bütün araçları veteriner hekimlikte de kullanıyoruz. Aynı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Daha önce sınırlı alanlar vardı. Ama günümüzde veteriner hekimlikte de alt birimler açıldı. Dermatoloji, oftalmoloji, kardiyoloji, nöroloji gibi bütün alt birimler artık veteriner hekimlikte de var. Bu bizim için tabii yeni bir alan, yeni bir heyecan yaratıyor."

"Sedyeyle gelen hastalarımızı yürüterek göndermek bizim için en büyük mutluluk"

Genç hekimlerin mutlaka uzmanlık alanı seçmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Beşaltı, "Veteriner Hekimlik Fakültesinden mezun olan bir kişi, her alanda bilgi sahibi olacak, bütün hastalıklara müdahale edecek şeklinde bir beklenti kesinlikle gerçekçi olmayacaktır, olamaz da. O nedenle özellikle genç arkadaşların ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmaları gereklidir. ve bu hem hekimlikte ciddi bir kalite, hem de patili dostlarımıza iyi bir hizmet, sağlamış olacaktır." dedi.

Veteriner hekim Dr. Nuray Beşaltı ise en büyük mutluluğunun kliniğe yürüyemez halde gelen patili dostlarının sağlıklı şekilde çıkması olduğunu söyledi.

Beşaltı, "Birçok hastamız bize sedyeyle geliyor. Sedyeyle gelen hastalarımızı yürüterek göndermek bizim için en büyük mutluluk." diye konuştu.