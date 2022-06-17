Veteriner hekimler psikiyatri eğitimi aldı

Son yıllarda hayvanlarda psikiyatrik hastalıkların yaygın olarak görülmesi üzerine psikiyatri konusunda çalışmak isteyen veteriner hekimlerin eğitim talebinde artış yaşanıyor. Bu talebe karşı Veteriner İç Hastalıkları ve Psikoloji uzmanı aynı zamanda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve uzmanlar özel bir firmanın organizasyonuyla 400'e yakın veteriner hekime psikiyatri eğitimi verdi. Eğitim Ankara ve İstanbul olmak üzere Psikiyatri Seyahatnamesi adı verilen üç toplantıda gerçekleşti.

Türkiye'de ilk defa böyle bir eğitim verdiklerini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Dodurka konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sizce Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 15, 2022

Demirören Haber Ajansı / Güncel