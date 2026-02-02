YÖK'ün "Veri Analizi Okulu"nun ikinci dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Türkiye'deki 4 üniversitenin güç birliğiyle hayata geçirilen "Veri Analizi Okulu"nun ikinci dönemi 4 Şubat'ta başlayacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin güç birliğiyle yürütülen Veri Analizi Okulu'nun ikinci dönemi, "panel veri" ve "temel istatistik" dersleriyle başlayacak.

İkinci dönem programında, birinci dönemde edinilen temel bilgi ve becerilerin uzmanlaşmaya yönelik modül dersleri aracılığıyla derinleştirilmesi amaçlanıyor. İkinci dönem dersleri 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Güz yarıyılı boyunca katılımcılar, veri analizi ve istatistiğin temel kavram ve yöntemlerini hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalarla edinme imkanı buldu. 20'yi aşkın ders oturumu gerçekleştirilirken, yaklaşık 60 saatlik eğitim verildi. Katılımcılar eğitimlerde verinin temizlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasına ilişkin temel yetkinlikler kazanırken ilk dönem derslerine yaklaşık 30 bin kişi aktif katılım sağladı.

İkinci dönemde 7 modül yer alıyor

İkinci dönem kapsamında alanlarında uzman yaklaşık 30 eğitmen tarafından "Temel İstatistik", "Panel Veri", "Hesaplamalı Sosyal Bilimler", "Dijital Beşeri Bilimler", "Psikometri", "Yapay Zeka: Makine Öğrenmesi" ve "Yapay Zeka: Kolaylaştırıcı Araçlar" olmak üzere 7 modül yürütülecek.

Modüller, farklı veri türleriyle çalışma, uygun yöntem seçimi yapabilme, analitik çıktıları değerlendirme ve disiplinler arası bağlamlarda uygulama becerilerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Yükseköğretimde erişilebilir ve kapsayıcı bir model sunuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veri Analizi Okulu Koordinatörü Doç. Dr. Zübeyir Nişancı da programın gördüğü yoğun ilginin, veri analizi alanında çok yönlü ve geniş bir toplumsal ihtiyaca işaret ettiğini belirtti.

Farklı toplumsal gruplardan, farklı eğitim seviyeleri ve meslek alanlarından gelen katılımcıların bu ihtiyacın yaygınlığını açık biçimde ortaya koyduğunu aktaran Nişancı, veri analizi öğrenme ihtiyacının, yalnızca eğitim ve akademik araştırmalarla sınırlı olmadığını, iş dünyasından toplumsal yaşama kadar pek çok alanla doğrudan ilişkili güçlü bir talep bulunduğunu kaydetti.

Uzaktan eğitim modeli sayesinde düşük maliyetli, esnek ve hızlı bir biçimde çok geniş kitlelere nitelikli eğitim ulaştırılabildiğini bildiren Nişancı, okulun bu yönüyle yükseköğretimde erişilebilir ve kapsayıcı bir model sunduğunu ifade etti.