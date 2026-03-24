Vera Çelik'in seçilmesi İsviçre'de başörtüsü tartışmasını yeniden gündeme taşıdı

İsviçre'de 20 yaşındaki Vera Çelik'in, Zürih kentinde Sosyal Demokrat Parti'den (SP) Zürih Belediye Meclisi'ne seçilmesi, ülkede başörtüsü ve dini semboller üzerinden süren tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.

8 Mart 2026'da yapılan yerel seçimlerde 4 bin 772 oy alarak Zürih Belediye Meclisi'ne giren Vera Çelik, kentin ilk başörtülü ve en genç meclis üyesi oldu. Diş hekimi asistanı olarak eğitimini sürdüren Çelik, seçim sonrası yaptığı açıklamalarda sosyal adalet, ayrımcılıkla mücadele ve azınlıkların temsiline öncelik vereceğini vurguladı.

AA muhabiri, Çelik'in seçilmesinin ardından İsviçre basınında yer alan değerlendirmeleri ve ülkede yeniden alevlenen başörtüsü tartışmalarını derledi.

İsviçre basınında "sembol isim" vurgusu

Ülkedeki yüksek tirajlı gazetelerden 20 Minuten, Çelik'i "seçimlerin kazananlarından biri" olarak tanımlarken, onu Zürih'in en genç meclis üyesi ve başörtüsü takan ilk siyasetçi olarak öne çıkardı.

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) ise Çelik'i "SP'nin en dikkat çeken yeni yüzlerinden biri" olarak nitelendirirken, başörtüsü konusunu siyasi gündeme taşıyan bir aktör olduğuna dikkati çekti. Haberde, "Yeşil Parti'nin kıdemli bir üyesi ayrıldı, İsrail karşıtı bir aktivist geldi" başlığı kullanılırken, Çelik'in Gazze savaşını Filistinlilere karşı "soykırım" olarak nitelendirdiği vurgulandı.

Tages-Anzeiger gazetesi ise seçim sonuçlarını, "Genç kadınlar parlamentoya girdi" başlığıyla verirken, Çelik'in liste sıralamasında yükselerek seçilmesini dikkati çeken bir başarı olarak değerlendirdi. Aynı haberde, başörtüsü nedeniyle Çelik'in zaman zaman hedef alındığı da vurgulandı.

Dijital platform Tsri.ch ise "Waser çıktı, Çelik girdi: Belediye meclisinde en şaşırtıcı değişiklikler bunlar" başlığıyla Çelik'in siyasi sürecini kişisel deneyimleri üzerinden ele alarak, iş başvurularında başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ve bu durumun onu siyasete yönelttiğini aktardı.

Türkiye bağlantısı iddiası

İsviçre basınında, Vera Çelik'in seçilmesinin ardından öne çıkan başlıklardan biri, Türkiye ile ilişkilendirilen haberler oldu. Özellikle Tages-Anzeiger başta olmak üzere birçok yayın organı, Türk medyasının Çelik'in başarısını öne çıkarmasının İsviçre'de yeni bir tartışma başlattığını yazdı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi ve Zürih Başkonsolosu'nun Çelik'i tebrik ettiği yönündeki iddialar da İsviçre kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Çelik, söz konusu iddiaları açıkça reddederek, Türk yetkililerden herhangi bir tebrik telefonu almadığını ifade etti. Çelik, "İsviçreli bir siyasetçi olarak Türk siyasetiyle hiçbir ilgim yok." diyerek, seçim sonucunun başka ülkelerin siyasi amaçları için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Çelik'in seçim kampanyası sürecinde göçmen kökenli seçmenlerin katılımını artırmak amacıyla çeşitli Türk sivil toplum temsilcileriyle görüştüğü de aktarıldı. Bu temasların bazı çevrelerce eleştirildiği belirtilirken, Çelik bu görüşmelerin amacının yalnızca demokratik katılımı teşvik etmek olduğunu ifade etti.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) yetkilileri ise genç siyasetçiye destek vererek, Çelik'in Türkiye bağlantısı üzerinden hedef alınmasının "haksız ve orantısız" olduğunu savundu. Parti temsilcileri, bu tartışmanın aynı zamanda göçmen kökenli siyasetçilerin farklı ölçütlere tabi tutulduğunu gösterdiğini vurguladı.

Başörtüsü yasağı tartışmaları

Çelik'in seçilmesi, İsviçre'de halihazırda süren başörtüsü tartışmalarını yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı. Özellikle İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından Zürih Kantonu'nda okullarda başörtüsünün yasaklanmasına yönelik girişimlerin hız kazanması ve kanton hükümetinin bu öneriye olumlu yaklaşması tartışmaları derinleştirdi.

Nau'nun haberine göre, Zürih Kantonu Hükümet Konseyi, okullarda başörtüsü yasağını öngören önergeye destek sinyali verdi. Yasağın hem kadın öğretmenleri hem de kız öğrencileri kapsaması planlanıyor. Bu yönüyle teklif, İsviçre'de şimdiye kadar hiçbir kantonda uygulanmamış bir düzenleme niteliği taşıyor.

Post gazetesinin haberine göre ise öneri, İsviçre genelinde başörtüsü tartışmasını yeniden alevlendirirken, sağ partiler başörtüsünü "Hristiyan, hümanist ve demokratik değerlerle çelişen" bir unsur olarak nitelendiriyor. Buna karşılık İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) temsilcileri, yasağın Müslümanlara yönelik ön yargıları artırabileceğini belirterek karara sert tepki gösteriyor.

Cenevre'de tesettür mayosu yasağı kararı

İsviçre'de başörtüsü tartışmalarıyla paralel olarak, Cenevre Kanton Parlamentosu, İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) halka açık yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyilmesini yasaklayan önergesini onayladı. Kanton parlamentosunun, kamuya açık yüzme alanlarında tesettürlü mayo kullanımını ilk defa fiilen yasaklayan düzenlemeyi kabul etmesi, dini özgürlükler ile kamu düzeni arasındaki dengeyi yeniden tartışmaya açtı.

Yasağın gerekçesi olarak hijyen ve kadın hakları öne sürülürken, karşıt görüşler bunun belirli bir dini grubu hedef aldığı ve dışlayıcı sonuçlar doğurabileceğini kaydederek tesettürlü mayo kullanımının hijyen sorunu oluşturmadığını gösteren çalışmalara da işaret etti.