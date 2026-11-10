Venüs ve Spica, Çin'in Tongjiang kentinde gökyüzünde yan yana görüntülendi

Venüs ve Spica, Çin'in Tongjiang kentinde gökyüzünde yan yana görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Tongjiang kentinde Venüs ve Spica yıldızı gökyüzünde yan yana görüntülendi. Venüs ile Başak takımyıldızının en parlak yıldızı olan Spica, salı günü erken saatlerde görsel bir şölen sundu.
HARBİN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Tongjiang kentinde gökyüzünde yan yana görüntülenen Venüs ve Spica yıldızı görsel bir şölen sundu, 10 Kasım 2026.
Venüs ile Başak takımyıldızının en parlak yıldızı olan Spica salı günü erken saatlerde görüntülendi. (Fotoğraf: Li Wenbin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua