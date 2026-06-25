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Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı Haber Videosunu İzle
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı
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Venezuela'yı 39 saniye arayla vuran 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşan derin yarıklar kameralara yansıdı. Yerin adeta ikiye ayrıldığı görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, ülkede ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.

  • Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Depremlerde 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.
  • Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, ülkede büyük yıkıma neden oldu.

ASFALTTA OLUŞAN DEV YARIKLAR KAMERADA

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, depremlerin ardından asfaltın derin şekilde yarıldığı görüldü. Yerin adeta ikiye ayrıldığı anlar, yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Rodriguez, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Kriz yönetimi kapsamında acil durum mekanizmaları devreye alınırken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

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Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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