Venezuela Yüksek Mahkemesi, Başkan Yardımcısı Rodriguez'i Geçici Devlet Başkanı Olarak Atadı

KARAKAS, 4 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici devlet başkanı olarak atanması yönünde karar aldı.

Karar, cumartesi günü geç saatlerde Yargıç Tania D'Amelio tarafından ulusal radyo ve televizyonda okundu.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Eloina Rodriguez Gomez'in, başkanlık makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve icra etmek üzere geçici devlet başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca Rodriguez'in geçici devlet başkanı sıfatıyla görevine derhal başlaması gerektiği vurgulandı.