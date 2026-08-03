Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti İkili İlişkileri Normalleştirme Konusunda Anlaştı

KARAKAS, 3 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela ile Dominik Cumhuriyeti, iki yıl önce kesilen ikili ilişkileri yeniden tesis etmeye yönelik bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, iki hükümet karşılıklı diyalog sürecinin ardından, "ortak mutabakatla geliştirilecek bir yol haritasına dayanarak" diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini kademeli olarak normalleştirme sürecini başlatma konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, "Bu karar, her iki ülkenin vatandaşlarının yararı ve Venezuela ile Dominik Cumhuriyeti'ni birleştiren tarihi dostluk bağları doğrultusunda kurumsal iletişim kanallarını güçlendirme yönündeki ortak menfaate dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, iki hükümetin bu süreci diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde yürütme iradesini yinelediğini kaydetti.

Karakas yönetiminin Santo Domingo'yu Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle iç işlerine müdahale etmekle suçlamasının ardından Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti, Temmuz 2024'te diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: Xinhua