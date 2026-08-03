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Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti İkili İlişkileri Normalleştirme Konusunda Anlaştı

Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti İkili İlişkileri Normalleştirme Konusunda Anlaştı
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Venezuela ile Dominik Cumhuriyeti, iki yıl önce cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle kesilen diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek için bir yol haritası üzerinde mutabık kaldı. İki hükümet, diyalog ve karşılıklı saygı çerçevesinde diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini kademeli olarak normalleştirme kararı aldı. Açıklamada, bu adımın vatandaşların yararına ve tarihi dostluk bağlarını güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

KARAKAS, 3 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela ile Dominik Cumhuriyeti, iki yıl önce kesilen ikili ilişkileri yeniden tesis etmeye yönelik bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, iki hükümet karşılıklı diyalog sürecinin ardından, "ortak mutabakatla geliştirilecek bir yol haritasına dayanarak" diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini kademeli olarak normalleştirme sürecini başlatma konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, "Bu karar, her iki ülkenin vatandaşlarının yararı ve Venezuela ile Dominik Cumhuriyeti'ni birleştiren tarihi dostluk bağları doğrultusunda kurumsal iletişim kanallarını güçlendirme yönündeki ortak menfaate dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, iki hükümetin bu süreci diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde yürütme iradesini yinelediğini kaydetti.

Karakas yönetiminin Santo Domingo'yu Venezuela'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle iç işlerine müdahale etmekle suçlamasının ardından Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti, Temmuz 2024'te diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: Xinhua
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