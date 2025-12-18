Haberler

Venezuela Savunma Bakanı Lopez "ne pahasına olursa olsun" vatanı koruyacaklarını söyledi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin ülkeye giren ve çıkan tankerleri engelleme kararına tepki göstererek vatanın bütünlüğünü koruyacaklarını belirtti. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ise, hiçbir yabancı güce bedava ya da çalınmış petrol verilmeyeceğini vurguladı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD hükümetinin ülkeye giren ve çıkan tüm tankerleri engelleme kararına ilişkin olarak, vatanı "her ne pahasına olursa olsun" koruyacaklarını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Lopez, ulusal silahlı kuvvetlerin Venezuela'nın hava sahası ve denizlerdeki tüm meşru haklarını provokasyona kapılmadan koruyacağını belirtti.

Lopez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Kuzey Amerika'daki ülkeden ve başkandan bahsediyorum, her ne pahasına olursa olsun vatanın bütünlüğünü koruyacağız" ifadesini kullandı.

Venezuela'ya ait petrol tankerlerinin engellenmesi talimatının Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini savunan Lopez, "Bu nedenle söz konusu adımlar açık bir saldırı niteliği taşımaktadır ve bunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çok taraflı uluslararası kuruluşlar, yalnızca Venezuela'yı değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler bölgesini ve küresel enerji istikrarını riske atan bu akıl dışı savaşçı tutum karşısında düşünmeli ve harekete geçmelidir." dedi.

"Hiçbir yabancı güce bedava ya da çalınmış petrol bırakılmayacak"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir yabancı güce bedava ya da çalınmış petrol verilmeyeceğini vurguladı.

Petrolün Venezuela halkına ait olduğunu vurgulayan Rodriguez, "Enerji ilişkilerimizde özgür ve bağımsız olmaya devam edeceğiz. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte vatanı savunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
