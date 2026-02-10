Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Kesk'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Büyükelçilik Müsteşarı Yaifred Raquel Ron Aguilera ile birlikte KESK'i ziyaret etti.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Müsteşar Yaifred Raquel Ron Aguilera, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel merkezini ziyaret etti. Heyet, KESK Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KESK'ten yapılan açıklamaya göre görüşmede, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik emperyalist müdahale ve saldırganlığına karşı KESK'in tutumu, emperyalizme karşı uluslararası dayanışma ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde" bulunuldu.