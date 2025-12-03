Haberler

Venezuela Komünist Partisi, Maduro'dan Trump ile yapılan görüşmenin ayrıntılarının açıklanmasını istedi

Güncelleme:
Venezuela Komünist Partisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Partinin sözcüsü, görüşmelerin ne hakkında olduğunu bilmek istediklerini vurguladı.

Venezuela Komünist Partisi (PCV), ABD Başkanı Donald Trump'ın doğruladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarının "derhal ve şeffaf bir şekilde" açıklanmasını talep etti.

Ulusal basında yer alan habere göre, PCV Siyasi Büro Üyesi Jackeline Lopez düzenlediği basın toplantısında, Maduro ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğinin kamuoyunun bilme hakkı olduğunu söyledi.

Lopez, görüşmelerin "derhal ve şeffaf bir şekilde" açıklanmasını isteyerek, "Ne konuşulduğunu ya da hangi anlaşmalara varılmak istendiğini bilmek istiyoruz. Ülkeye mutlak bir açıklıkla neyin müzakere edildiğinin söylenmesini talep ediyoruz. Ulusal egemenlik kapalı kapılar ardında kullanılamaz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın şu anda karmaşık bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirten Lopez, Karayip ülkelerinin ABD'nin "emperyalist saldırganlıklarına" alet olmaması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) Operasyonel Stratejik Komutanı Domingo Hernandez, Kolombiya sınırındaki Bolivar eyaletinden Apure'ye doğru uçan küçük bir uçağın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hernandez, uçağın uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için kullanıldığının değerlendirildiğini belirterek, "Topraklarımız uyuşturucu kaçakçılığı için bir platform olarak kullanılmayacak. Egemenlik bir haktır ve buna saygı duyulmalıdır." diye konuştu.

Trump-Maduro görüşmesi

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken, "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkanmıştı.

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etmişti.

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirmişti.

Venezuela yönetiminden Trump'ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
