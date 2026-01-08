Haberler

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello: "Maduro Savaş Esiridir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diosdado Cabello, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının dünya genelinde güçlü bir Amerikan karşıtı tepki yarattığını belirterek, saldırının sivil hedefleri de kapsadığını öne sürdü. Cabello, Maduro'nun 'savaş esiri' olduğunu ve ABD'nin uluslararası normları ihlal ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya saldırısının "dünya genelinde güçlü bir Amerikan karşıtı tepki yarattığını" söyledi. Cabello, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun mevcut durumunu "savaş esiri" olarak nitelendirdi.

Haftalık "Con el Mazo Dando" programında konuşan İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Washington yönetiminin askeri müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Cabello, "Dünya bugün gerçeği görüyor, saldırının arkasındaki nedenleri biliyor ve bunu reddediyor. Bazıları emperyalizme olan bağımlılıkları nedeniyle çekimser kalsa da diğerleri bu saldırıya karşı net bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

"ABD kamuoyunda da saldırıya yönelik tepkilerin büyük olduğunu" belirten Cabello, "Tüm dünya bugün Nicolás Maduro'nun bir savaş esiri olduğunu biliyor. Amerikan emperyalizminin tüm uluslararası normları ve bizzat kendi hükümet kurallarını ihlal ettiği ortadadır" diye konuştu.

İçişleri Bakanı, "uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarının, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, eşi Cilia Flores ve kriz sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez'e yönelik bir destek olduğunu" belirtti.

Bakan Cabello, Rodríguez'in ülkeyi yönetme ve Maduro'yu geri getirme çabalarındaki rolüne dikkati çekti.

"Yalnızca askeri noktalar değil, siviller de hedef alındı"

Cabello, ABD'nin yalnızca askeri hedefleri vurduğu yönündeki açıklamaları yalanlayarak, sivil yerleşimlerin ve kritik altyapının da hedef alındığını öne sürdü. Programda, sivil konutların hasar gördüğünü belgelediği belirtilen görüntüler paylaşıldı.

Bakan tarafından sunulan raporda, Venezuela Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'ne (IVIC) ait Matematik Araştırmaları Merkezi'nin vurulduğu, ancak binanın olay sırasında boş olduğu aktarıldı. Enstitüden bir yetkili, "saldırıda hareketli hedeflere karşı kullanılan, kızılötesi teknolojili ve 4 metreden uzun AGM-154 tipi hassas güdümlü mühimmatın (JSOW) kullanıldığını tespit ettiklerini" aktardı.

Ayrıca La Guaira bölgesindeki bir diyaliz merkezinin bombalandığı ve temel tıbbi malzemeleri içeren 85 konteynerin imha edildiği bildirildi. Hükümet yetkilileri, bu merkezin stoklarının yüzde 30'unun 72 saatten kısa bir sürede yenilendiğini duyurdu.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, "Sadece 'Chavistaları' öldüren akıllı bombalar yoktur. Devrimle ilgisi olmayan siviller de hayatını kaybetti. Venezuela'da yaşananlar, Grönland gibi başka bölgelerde de yaşanabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar