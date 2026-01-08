Venezuela İçişleri Bakanı Cabello: "Maduro Savaş Esiridir"

(ANKARA) - Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya saldırısının "dünya genelinde güçlü bir Amerikan karşıtı tepki yarattığını" söyledi. Cabello, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun mevcut durumunu "savaş esiri" olarak nitelendirdi.

Haftalık "Con el Mazo Dando" programında konuşan İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Washington yönetiminin askeri müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Cabello, "Dünya bugün gerçeği görüyor, saldırının arkasındaki nedenleri biliyor ve bunu reddediyor. Bazıları emperyalizme olan bağımlılıkları nedeniyle çekimser kalsa da diğerleri bu saldırıya karşı net bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı.

"ABD kamuoyunda da saldırıya yönelik tepkilerin büyük olduğunu" belirten Cabello, "Tüm dünya bugün Nicolás Maduro'nun bir savaş esiri olduğunu biliyor. Amerikan emperyalizminin tüm uluslararası normları ve bizzat kendi hükümet kurallarını ihlal ettiği ortadadır" diye konuştu.

İçişleri Bakanı, "uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarının, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, eşi Cilia Flores ve kriz sürecinde büyük bir sorumluluk üstlenen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez'e yönelik bir destek olduğunu" belirtti.

Bakan Cabello, Rodríguez'in ülkeyi yönetme ve Maduro'yu geri getirme çabalarındaki rolüne dikkati çekti.

"Yalnızca askeri noktalar değil, siviller de hedef alındı"

Cabello, ABD'nin yalnızca askeri hedefleri vurduğu yönündeki açıklamaları yalanlayarak, sivil yerleşimlerin ve kritik altyapının da hedef alındığını öne sürdü. Programda, sivil konutların hasar gördüğünü belgelediği belirtilen görüntüler paylaşıldı.

Bakan tarafından sunulan raporda, Venezuela Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'ne (IVIC) ait Matematik Araştırmaları Merkezi'nin vurulduğu, ancak binanın olay sırasında boş olduğu aktarıldı. Enstitüden bir yetkili, "saldırıda hareketli hedeflere karşı kullanılan, kızılötesi teknolojili ve 4 metreden uzun AGM-154 tipi hassas güdümlü mühimmatın (JSOW) kullanıldığını tespit ettiklerini" aktardı.

Ayrıca La Guaira bölgesindeki bir diyaliz merkezinin bombalandığı ve temel tıbbi malzemeleri içeren 85 konteynerin imha edildiği bildirildi. Hükümet yetkilileri, bu merkezin stoklarının yüzde 30'unun 72 saatten kısa bir sürede yenilendiğini duyurdu.

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, "Sadece 'Chavistaları' öldüren akıllı bombalar yoktur. Devrimle ilgisi olmayan siviller de hayatını kaybetti. Venezuela'da yaşananlar, Grönland gibi başka bölgelerde de yaşanabilir" ifadelerine yer verdi.