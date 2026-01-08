Haberler

Venezuela İçişleri Bakanı: ABD Saldırılarında 100 Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin ülkesine düzenlediği saldırıda 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Cabello, saldırıda Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yaralandığını belirtti ve olayı 'barbarca' olarak nitelendirdi.

KARAKAS, 8 Ocak (Xinhua) -- Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devlet televizyonunda çarşamba günü yayımlanan programda konuşan Cabello, saldırı sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yaralandığını belirtti.

Maduro ve eşine geçmiş olsun dileklerini ifade eden Cabello, ABD'nin askeri operasyonunda yaşamını yitirenlere taziyelerini sundu.

ABD'nin ülkesine yönelik askeri müdahalesini "barbarca ve alçakça" olarak nitelendiren Cabello, saldırının çok sayıda masum sivilin zarar görmesine yol açtığını ifade etti.

Bakan saldırıyı insanlık dışı olarak nitelendirerek, bunun gizlenemeyecek bir gerçek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
