Venezuela Hükümeti'nden ABD'ye Karşı Sert Yanıt

Venezuela hükümeti, ABD'nin tehditlerinin bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını bildirerek, Nicolas Maduro'nun yakalanması için konulan 50 milyon dolarlık ödüle tepki gösterdi.

Venezuela hükümeti, ABD'nin tehditlerinin tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye attığını bildirdi.

Venezuela hükümetinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarma kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "ABD'nin tehditleri tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atıyor. Buna Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) ilan ettiği Barış Bölgesi de dahildir. Bu alan, Latin Amerika halkları arasında egemenliği ve işbirliğini teşvik etmektedir. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya yönelik tehdit ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Washington'un Venezuela'yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlaması, ABD'nin güvenilirlik eksikliğini ve bölgedeki politikalarının başarısızlığını gözler önüne seriyor. Venezuela hükümeti, 2005'te Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ülkeden ayrılmasından bu yana organize suçla mücadelede önemli sonuçlar elde etti ve çok sayıda uyuşturucu ağını çökertti."

