Haberler

Venezuela Geçici Devlet Başkanı: Maduro ve Eşinin Ülkeye Dönüşleri Sağlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, gözaltına alınan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülkeye döneceklerini açıkladı. Rodriguez, ülkede hiçbir belirsizlik olmadığını vurguladı ve barış için birlik çağrısında bulundu.

KARAKAS, 11 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta gözaltına aldığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülkeye döneceklerinin sözünü verdi.

Miranda eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rodriguez, Venezuela'da liderlik veya yönetim programı konusunda hiçbir belirsizlik olmadığını ifade etti.

"Ülkede belirsizlik yok. Venezuela halkı söz sahibi ve ülkede bir hükümet var, o da Maduro'nun hükümeti" diyen Rodriguez, barış, istikrar ve ülkenin geleceğini garanti altına almak için birlik olma çağrısında bulundu.

Rodriguez, Maduro ve Flores Venezuela'ya dönene kadar bir dakika bile dinlenmeyeceği sözünü verdi.

Bir yıl önce Maduro'nun üçüncü döneminin başlangıcında onunla birlikte yemin ettiğini belirten Rodriguez, "Bugün, bir yıl sonra, onu özgürlüğüne kavuşturmak için yemin ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak