Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkeyi kendisinin yönettiğini belirtti

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinin ABD tarafından yönetildiği iddialarını reddederek, Venezuela Cumhuriyeti'nin başında anayasa gereği kendisinin bulunduğunu belirtti. Rodriguez, Nicolas Maduro'nun Venezuela'nın meşru lideri olduğunu vurguladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi ABD'nin yönettiği iddialarına ilişkin, "Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde NBC News'e açıklamalarda bulunan Rodriguez, Venezuela Anayasası'na göre geçici lider olarak devlet başkanlığı görevini kendisinin üstlendiğini söyledi.

Venezuela'nın ABD tarafından yönetildiği iddiasına ilişkin soruya Rodriguez, "Size söyleyebilirim ki, Venezuela Cumhuriyeti'nin başında Anayasa'nın açıkça belirttiği şekilde ben bulunuyorum. İşim çok yoğun ve oldukça meşgul olduğum için bunun çok, çok zor bir iş olduğunu ve bunu her gün adım adım yürüttüğümüzü söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Rodriguez, ABD ordusu tarafından 3 Ocak'ta alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Venezuela'nın meşru lideri olduğunu vurgulayarak, "Size temin ederim, Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela'nın meşru devlet başkanıdır. Bunu bir avukat olarak söylüyorum, hem Başkan Maduro hem de Cilia Flores masumdur." diye konuştu.

ABD'den davet aldığını dile getiren Rodriguez, gerekli işbirliğinin ve ilişkilerde ilerlemenin belli bir seviyeye gelmesinin ardından Washington'a gitmeyi düşündüğünü kaydetti.

Rodriguez, Nobel Barış Ödüllü ve muhalif lider Maria Corina Machado'nun Venezuela'ya dönmesi olasılığına ilişkin, "Hayatıyla ilgili neden bu kadar yaygara koparılıyor anlamıyorum. Ülkesine dönüşüyle alakalı olarak, Venezuela'da hesap vermek zorunda kalacak. Neden askeri müdahale istediğini, neden Venezuela'ya yaptırımlar talep ettiğini ve ocak başında gerçekleşen eylemleri (ABD'nin hava saldırısı) neden kutladığını açıklamak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
