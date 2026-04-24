Venezuela Geçici Devlet Başkanı: ABD ile İlişkiler Karşılıklı Saygıya Dayanmalı

KARAKAS, 24 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rodriguez perşembe günü "Yaptırımsız ve Barış İçinde Bir Venezuela İçin Büyük Ulusal Yürüyüş" kapsamında ülkenin batısındaki Lara eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, "Bugün ABD'nin yeni diplomatik temsilcisi Venezuela'ya geldi. Saygı temelinde yürütülmesi şart olan çalışma gündemimizi sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

Yeni ABD temsilcisi John Barrett perşembe günü Venezuela'nın başkenti Karakas'a ulaştı. Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla zorla alıkonulmuştu. Barrett'in, operasyon sonrası Washington'ın Venezuela'daki geçiş planını ilerletmek üzere ülkeye geldiği belirtildi.

ABD'nin Venezuela'ya yıllar içinde giderek daha kısıtlayıcı yaptırımlar uyguladığına dikkat çeken Rodriguez, bu yaptırımlara son verilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Rodriguez, Venezuela hükümeti ve halkının yaptırımlara rağmen üretimi artırmayı ve ülkenin kapasitesini güçlendirmeyi başardığını ifade etti.

Ülkenin çeşitli siyasi ve toplumsal kesimlerinin bu ruhla hareket ederek, Maduro'nun zorla alıkonulduğu, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinin tekrarlanmaması için birlikte fikir yürütüp bu yönde çalışması gerektiğini ifade eden Rodriguez, "Topraklarımıza bir daha asla füze ve bomba düşmemesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
500

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Hürmüz Boğazı'na doğru yol alan ABD Donanması'ndaki askere maymun saldırdı

Hürmüz'e yol alan ABD askeri kabusu yaşadı! Bu kez saldıran İran değil
Yarışma programında skandal! Dişini kıran kadını boğmaya çalıştı

Yarışma programında büyük skandal! Herkesin gözü önünde yaşandı
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında