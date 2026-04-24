Venezuela Geçici Devlet Başkanı: ABD ile İlişkiler Karşılıklı Saygıya Dayanmalı

KARAKAS, 24 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rodriguez perşembe günü "Yaptırımsız ve Barış İçinde Bir Venezuela İçin Büyük Ulusal Yürüyüş" kapsamında ülkenin batısındaki Lara eyaletinde düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, "Bugün ABD'nin yeni diplomatik temsilcisi Venezuela'ya geldi. Saygı temelinde yürütülmesi şart olan çalışma gündemimizi sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

Yeni ABD temsilcisi John Barrett perşembe günü Venezuela'nın başkenti Karakas'a ulaştı. Venezuela'nın eski devlet başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin düzenlediği askeri operasyonla zorla alıkonulmuştu. Barrett'in, operasyon sonrası Washington'ın Venezuela'daki geçiş planını ilerletmek üzere ülkeye geldiği belirtildi.

ABD'nin Venezuela'ya yıllar içinde giderek daha kısıtlayıcı yaptırımlar uyguladığına dikkat çeken Rodriguez, bu yaptırımlara son verilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Rodriguez, Venezuela hükümeti ve halkının yaptırımlara rağmen üretimi artırmayı ve ülkenin kapasitesini güçlendirmeyi başardığını ifade etti.

Ülkenin çeşitli siyasi ve toplumsal kesimlerinin bu ruhla hareket ederek, Maduro'nun zorla alıkonulduğu, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinin tekrarlanmaması için birlikte fikir yürütüp bu yönde çalışması gerektiğini ifade eden Rodriguez, "Topraklarımıza bir daha asla füze ve bomba düşmemesini diliyoruz" dedi.

