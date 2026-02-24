Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD'den Maduro'nun Serbest Bırakılmasını İstedi

CENEVRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 61. oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'yi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i derhal serbest bırakmaya çağırdı.

Gil pazartesi günkü konuşmasında ayrıca ilgili ülkeleri Venezuela'ya yönelik tek taraflı zorlayıcı tedbirleri sona erdirmeye çağırdı. Bakan bu tür yaptırımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Venezuela halkının ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına zarar verdiğini vurguladı.

ABD ordusunun 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği operasyon neticesinde Maduro ve eşi alıkonulmuştu.

Kaynak: Xinhua