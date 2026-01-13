Haberler

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Wikipedia'ya karikatür tepkisi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Wikipedia'nın Donald Trump'ı 'başkan vekili' olarak gösterdiği iddialarına yanıt vererek, ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını vurguladı. Rodriguez, Venezuela'yı yöneten bir hükümet olduğunu belirtirken, uluslararası hukuka da atıfta bulundu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Wikipedia'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesinin "başkan vekili" olarak gösterdiği yönündeki iddialara tepki göstererek, " Venezuela'yı yöneten bir hükümet var." dedi.

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Rodriguez, Wikipedia'da Venezuela'yı hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

Rodriguez, isim vermeden Trump'ı da eleştirerek, "Buradan Venezuela'nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela'da kimin yönettiğine dair Wikipedia'da bazı karikatürler gördüm. Venezuela'yı yöneten bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'nın haklarını koruyacaklarını vurgulayan Rodriguez, ülkesine saygı duyulmasını istedi.

Bu arada, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve İsviçre'den diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğini açıkladı.

Gil, AB ile Venezuela arasında karşılıklı saygıya dayalı yeni bir gündem belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizde yaşamın her alanında diyalog, yapılanma ve işbirliğinin son derece önemli bir aşamasının bugün başladığına ve bunun halkımıza kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Bolivarcı Hükümet'in, dünyanın tüm halklarıyla el ele ve diplomatik ilkeler çerçevesinde çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyoruz."

Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın başkan vekili" şeklinde tanımlamıştı.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
