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UMKE ekibi, Venezuela'ya gönderildi

UMKE ekibi, Venezuela'ya gönderildi
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Sağlık Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6 kişilik UMKE ekibini tıbbi destek için bölgeye gönderdi.

SAĞLIK Bakanlığı, 25 Haziran'da, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye 6 kişilik UMKE ekibi gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Venezuela'daki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında gerekli koordinasyon sağlanarak yardım hazırlıkları tamamlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi. UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanlarla donatılmış tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi'ni de beraberinde bölgeye götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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