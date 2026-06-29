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Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli: AFAD ve TSK ekipleri sahada

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Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ve TSK ekipleri, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor. Bölgede 48 uluslararası ekip faaliyet gösteriyor.

VENEZUELA'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği, afet bölgesindeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

AFAD VE TSK SAHADA

Yürütülen çalışmalarda, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma (TSK-DAK) timleri La Guaira bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda görev yapan insani yardım ekibi ise bölgedeki öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi için ilgili ülke makamları ve uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temaslarını sürdürerek yardım faaliyetlerinin planlanması ve Türkiye tarafından sağlanacak desteklerin en etkin şekilde yönlendirilmesi amacıyla saha değerlendirmelerine devam ediyor.

ULUSLARARASI 48 EKİP SEFERBER OLDU

Depremin ardından ülke genelinde RDC (Reception/Departure Centre - Varış/Ayrılış Sistemi) kaydı yaptıran 48 uluslararası arama ve kurtarma ekibi faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonu kapsamında yürütülen çalışmalarda da operasyon sahası olarak belirlenen alanlardan 29'unda çalışmalar tamamlanırken, 26 alanda ise arama ve kurtarma faaliyetlerine kararlılıkla devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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