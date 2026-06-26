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Venezuela'daki Depremlerde 2 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Venezuela'daki Depremlerde 2 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti
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Çin'in Karakas Büyükelçiliği, Venezuela'da meydana gelen depremlerde perşembe günü itibarıyla iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Depremlerde ağır can kaybı ve hasar var, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KARAKAS, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Karakas Büyükelçiliği, Venezuela'da meydana gelen depremlerde perşembe günü saat 16.00 itibarıyla iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini açıkladı.

Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen iki büyük deprem ağır can kayıplarına ve ciddi hasara yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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