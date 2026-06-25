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Türk Kızılay'dan Venezuela Kızılhaçı'na yardım teklifi

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Venezuela'nın kuzey kıyısında 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Türk Kızılay, Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

VENEZUELA'nın kuzey kıyısında peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türk Kızılay, bölgedeki gelişmeleri Venezuela Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile koordinasyon içinde izlemeye devam ettiğini açıkladı. Depremin ardından Venezuela Kızılhaçı ile temas kuran Kızılay, her türlü yardıma hazırız mesajını verdi.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Venezuela'nın kuzey kıyısında, dün gece kısa süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Daha büyük olan ikinci deprem, ülkede son bir asrı aşkın süredir kaydedilen en büyük deprem olarak öne çıktı. Sarsıntılar, başkent Caracas başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi" denildi.

Depremin ardından Venezuela Kızılhaçı ile ilk teması kuran Kızılay, her türlü yardıma hazırız mesajını verdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Venezuela halkının yaşadığı acıyı paylaştıklarını belirterek, "Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili birimlerimiz Venezuela Kızılhaçı ile sürekli temas halindeler. Başta uzman afet müdahale ekiplerimiz olmak üzere kardeş Venezuela halkının her türlü insani yardım malzemesi ihtiyacını karşılamak için hazırız" dedi.

Türk Kızılay'ın, muhatabı olan Venezuela Kızılhaçı ile bölgeye yardım ekibi görevlendirilmesi konusunda istişarelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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