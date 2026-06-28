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Venezuela'daki Çinlilerden Deprem Bölgesine 500 Ton Yardım

Venezuela'daki Çinlilerden Deprem Bölgesine 500 Ton Yardım
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Venezuela'daki Çin toplumu, ülkede meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaklaşık 500 ton temel ihtiyaç malzemesi bağışladı. Yardımlar, 10.000 aileye ulaştırıldı.

KARAKAS, 28 Haziran (Xinhua) -- Venezuela'daki Çin toplumu, deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla yaklaşık 500 ton yardım malzemesi bağışladı.

Venezuela'daki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu bağış cumartesi günü yerel saatle 16.00 itibarıyla Venezuela Çin Dernekleri Federasyonu ve diğer Çinli toplum grupları tarafından gerçekleştirildi.

Depremden etkilenen yaklaşık 10.000 aileye şişelenmiş su, bisküvi, bebek bezi, süt, pirinç, şeker ve balık gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çarşamba günü Venezuela'da art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez ise cumartesi günü, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1.430'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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