Üye Girişi
Haberler
Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar

 Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi

 Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

Tel Rıfat'a mehter marşıyla girip toprağı öptüler
Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü

Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Başkent Caracas'taki Plaza Catia Meydanı'nda toplanan kalabalık, geleneksel kostümler giyerek ve çeşitli gösterilerle Maduro'ya destek verdiler.

Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek vermek amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkent Caracas'taki Plaza Catia Meydanı'nda toplanan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri, Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in posterlerini taşıdı.

Noel sezonunu başlatmak üzere büyük kültürel gösteriler organize eden kalabalık, geleneksel kostümler giyerek ve davul sesleri eşliğinde Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesine kadar yürüdü.

Devlet Başkanı Maduro, burada toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Venezuelalılardan uyanık olmalarını isteyerek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İsim vermeden aşırı sağı ve ABD'yi hedef alan Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Venezuela'nın içişlerine burnunu sokmaya kalkışmasın. Biz kendi öz sosyalist politikamızı, kültürümüzü ve ekonomimizi inşa ediyoruz. Latin Amerika'da, Bolivar'dan bu yana hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Kuzey Amerika'nın emperyalist güçleri, aşırı sağ ile işbirliği yaparak kültürel değerlerimizi yıkmaya çalışıyor."

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edecek.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
img

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Kritik şehir tamamen muhaliflerin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi Halep nerede, nereye bağlı? Halep hangi ülkeye bağlıdır? 2 Aralık'ta Tarihte Bugün 2 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV'de Neler Var? Bugün TV Yayın Akışı Ankara'da Hava Durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.