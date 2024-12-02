Venezuela'da Maduro'ya Destek Yürüyüşü

Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek vermek amacıyla yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkent Caracas'taki Plaza Catia Meydanı'nda toplanan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri, Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in posterlerini taşıdı.

Noel sezonunu başlatmak üzere büyük kültürel gösteriler organize eden kalabalık, geleneksel kostümler giyerek ve davul sesleri eşliğinde Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesine kadar yürüdü.

Devlet Başkanı Maduro, burada toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Venezuelalılardan uyanık olmalarını isteyerek, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İsim vermeden aşırı sağı ve ABD'yi hedef alan Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Venezuela'nın içişlerine burnunu sokmaya kalkışmasın. Biz kendi öz sosyalist politikamızı, kültürümüzü ve ekonomimizi inşa ediyoruz. Latin Amerika'da, Bolivar'dan bu yana hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Kuzey Amerika'nın emperyalist güçleri, aşırı sağ ile işbirliği yaparak kültürel değerlerimizi yıkmaya çalışıyor."

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edecek.