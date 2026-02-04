Haberler

Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü

Caracas'ta ABD'nin Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyması sonrası hükümet yanlısı ve muhalif gruplar sokaklara döküldü. Maduro yanlıları, liderlerinin iadesi talebiyle yürüyüş yaparken, muhalifler insan hakları ihlallerinin önlenmesini talep etti.

Venezuela'nın başkenti Caracas, ABD'nin alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçisi ve karşıtı grupların eş zamanlı protestolarına sahne oldu.

ABD'nin 3 Ocak'ta ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Caracas'ta hükümet yanlısı ve karşıtı göstericiler sokaklara döküldü.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri Maduro'nun ülkesine iadesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

Venezuela İçişleri Bakanı ve aynı zamanda PSUV Genel Sekreteri Diosdado Cabello, özgürlüğün kazanacağı inancıyla protesto edeceklerini, kalabalığın hükümete "mutlak destek" vermek amacıyla sokaklarda kalacağını söyledi.

Öte yandan muhalif gruplar, geçmişte çeşitli ihlallere karışan üst düzey yetkililerin hesap vermesi ve insan hakları ihlallerinin bir daha tekrarlanmaması talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
