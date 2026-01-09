Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Çin'in Caracas Büyükelçisiyle görüştü

Venezuela'da geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu ile bir araya geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Venezuela'nın müttefiki Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Çin'in ülkesiyle ilgili destek açıklamalarına teşekkür ettiğini bildirdi.

Başkent Caracas'taki görüşmeye ilişkin Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Lan Hu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Başkan Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in kaçırılmasını kınamasından ve Venezuela'ya yönelik saldırılara karşı sergilediği duruştan dolayı kendisine içten teşekkürlerimizi ilettik."

Maduro, Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüşmüş ve toplantıya yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Hu da katılmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.