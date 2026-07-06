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Venezuela'da enkazdan 32 saat sonra kurtarılan çocuk, peynir ve ketçap yiyerek hayatta kaldı

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, 32 saat sonra kurtarıldı. Blanco, hayatta kalmak için ketçap ve peynir yediğini, bir hemşirenin yönlendirmesiyle bilincini açık tuttuğunu anlattı. Depremde 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında kalan ve 32 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, kurtarılmayı beklerken ketçap ve peynir yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, ülkede depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde yaşayan Blanco, enkaz altında yaşadıklarını aktardı.

Deprem sırasında 10 katlı bir binada bulunan evlerinde olduklarını belirten Blanco, deprem anını şöyle anlattı:

"Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını ve ardından duvarların çatladığını gördüm. Benim evimi, yan daireden ayıran duvar yıkıldı. O anda, 'Öleceğim, burada hayatta kalamam, beni kimse kurtarmayacak' diye düşündüm."

Enkaz altında bir süre geçirdikten sonra üst katlarında yaşayan bir hemşirenin yaşayan birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için seslendiğini duyduğunu kaydeden Blanco, "Bana sakin olmamı ve her şeyin düzeleceğini söyledi." dedi.

Yaşadıklarının gerçekliğine inanamamış

Hemşirenin 6 saat sonra enkazdan kurtarıldığını ve kendisinin enkaz altında olduğunu ekiplere söylediğini aktaran Blanco, eliyle enkazı eşmeye çalıştığını söyledi.

Blanco, "Bu arada 1 şişe ketçap ve dilimlenmiş peynir buldum. Bunlar benim bilincimi açık tuttu." ifadesini kullandı.

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin kendisine adıyla seslendiğini vurgulayan Blanco, onlara ses verdiğini ve birkaç saat içinde enkaz altında 32 saatin ardından kendisine ulaşıldığını belirtti.

Fabiana Blanco, "Enkazdan çıkarıldığımda ailemi gördüm, binanın tamamen çöktüğünü gördüm ve bunun gerçek olamayacağını, bunun bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm." sözlerini sarf etti

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye, yaralananların sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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