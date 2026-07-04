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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2.645'e Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2.645'e Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 2.645'e, yaralı sayısı ise 12.666'ya çıktı. Enkazdan 6.462 kişi kurtarılırken, 885 bina hasar gördü, 189 bina yıkıldı. 59 geçici barınma merkezi kuruldu.

KARAKAS, 4 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.645'e yükselirken, 12.666 kişi de yaralandı.

Aynı zamanda geçici barınma merkezleri yönetim ofisine de başkanlık yapan Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan 6.462 kişinin kurtarıldığını ve 86.117 aileye yardım sağlandığını belirtti.

Depremlerde 885 binanın hasar gördüğünü, 189 binanın da yıkıldığını kaydeden Rodriguez, felaketten etkilenenler için 59 geçici barınma merkezi kurulduğunu ifade etti.

İlk iki büyük depremin ardından ülkede 890 artçı depremin kaydedildiğini söyleyen Rodriguez, acil müdahalede bulunmak üzere ülke genelinde 3.305 uluslararası kurtarma görevlisinin ve 29.567 acil durum müdahale ekibinin görevlendirildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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