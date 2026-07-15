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Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.734'e Yükseldi

Venezuela'daki Depremlerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4.734'e Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.734'e, yaralı sayısı ise 16.740'a yükseldi. Meclis Başkanı Rodriguez, enkazdan 6.462 kişinin kurtarıldığını, 17.907 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

KARAKAS, 15 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.734'e yükselirken, 16.740 kişi de yaralandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan 6.462 kişinin kurtarıldığını, 17.907 kişinin ise evsiz kaldığını belirtti.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından 1.275 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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