Venezuela'da Türk kültürü büyük ilgi gördü

Venezuela'da Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen "Avrupa Kültür Merkezleri Açık Kapı Günü" etkinliğinde Türk kültürü ilgi gördü.

Başkent Caracas'ta düzenlenen etkinliğe, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yanı sıra İtalya, Fransa ve Polonya kültür merkezleri de katılarak ziyaretçileri kendi merkezlerinde ağırladı.

Avrupa ülkelerinin başkentte faaliyet gösteren kültür kurumlarını bir araya getiren Avrupa Kültür Merkezleri Açık Kapı Günü etkinliği, ziyaretçilere farklı kültürleri aynı gün içerisinde yerinde deneyimleme fırsatı sundu.

Caracas'taki Yunus Emre Enstitüsü ise zengin içerikli etkinlikleriyle günün en fazla ilgi gören duraklarından biri oldu.

Türk Kahvesi, okçuluk ve geleneksel kıyafetler

Enstitüde ziyaretçilere, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise geleneksel Türk okçuluğunun tanıtıldığı alan oldu.

Ziyaretçiler, bu köklü sanatın tarihçesi ve teknikleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında kurulan fotoğraf çekim köşesinde ziyaretçiler, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gün boyunca konuklara Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden simit ve şekerpare ikram edildi.

Programda konuşan Caracas YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, etkinliğin kültürel diplomasi açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Caracas'ta faaliyet gösteren Avrupa kültür kurumlarıyla eş zamanlı olarak kapılarımızı açmak, kültürlerarası diyaloğa katkı sağlayan güzel bir vesile oldu. Türk kahvesinden geleneksel okçuluğumuza, kıyafetlerimizden mutfağımıza uzanan zengin kültürel mirasımızı Venezuela halkıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk."

Kaynak: AA / Sinan Doğan
