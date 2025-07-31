Venezuela'da Askeri Uçak Kazası: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Venezuela'nın Amazonas eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçakta, 3 mürettebat üyesi ve 6 yolcu bulunuyordu. Kazanın nedenine dair soruşturma devam ediyor.

MEKSİKO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'nın güneyindeki Amazonas eyaletinde salı günü meydana gelen uçak kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazaya karışan uçağın hava kuvvetlerine ait olduğunu ve yerli halkı taşımak üzere görev yaptığını belirtti.

Açıklamaya göre, 3 mürettebat üyesi dahil olmak üzere 10 kişinin bulunduğu uçakta, yardımcı pilot ve 6 yolcu hayatını kaybetti.

Lopez hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin en kısa sürede ülkelerine geri gönderileceğini, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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