Venezuela'da Askeri Eğitim Programı Başlatıldı

Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) bağlı çok sayıda tank ve zırhlı araçla ordu mensupları, başkent Caracas'ta düzenlenen konvoyla halka selam verdi.

Devlet televizyonu VTV'de yayımlanan görüntülerde, askeri araçların kentin farklı otoyol ve caddelerinden geçerek vatandaşları selamlaması yer aldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Venezuela hükümetinin, silahlı kuvvetler ve Bolivarcı milisleri sokaklara çıkararak sivillere askeri eğitim vermeyi amaçlayan yeni bir program başlattığı belirtildi.

Haberlere göre "kışlalar halka gidiyor" adı verilen girişim kapsamında FANB ve Bolivarcı milisler, yalnızca Caracas'ta değil, ülkenin farklı bölgelerinde de konuşlandırıldı.

Bu kapsamda Amazonas, Apure, Barinas, Bolivar, Miranda, Nueva Esparta, Merida, Tachira, Trujillo ve Zulia eyaletlerinde de seminerler düzenlenerek halka silah kullanımı üzerine eğitimler verildi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 5 bin 336 komünal bölgede milis güçlere eğitim verildiğini belirterek, "Vatanın savunulması için her geçen gün büyüyen ve gelişen doktrinimizin inşasında ve pekiştirilmesinde bir dönüm noktasındayız." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, FANB'nin ülke genelinde konuşlandırıldığını ve milis birliklere silah kullanımının öğretildiğini söylemişti.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da bir rejim değişikliği planladığını yineleyerek, Karayip Denizi'ndeki ABD askeri varlığına karşılık ülkesinin kapsamlı hazırlık yaptığını ve saldırıya uğramaları halinde Venezuela'yı savunmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.