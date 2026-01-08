Venezuela ABD Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Ulusal Yas İlan Etti... İçişleri Bakanı: En Az 100 Kişi Saldırı Sonucu Öldürüldü

(ANKARA) – Venezuela'da ABD saldırısında hayatını kaybeden asker ve siviller için ulusal yas ilan edildi ve anma töreni düzenlendi. Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin 3 Ocak'ta gerçekleştirdiği saldırıda "en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini" açıkladı. Venezuela Genelkurmay Başkanı Domingo Hernandez Larez da anma töreni açıklamasında "Burada kimse asla teslim olmaz, burada korkak yoktur" dedi.

Yedi günlük ulusal yas, "Egemenliğimizi savunurken hayatını kaybeden asker ve sivillerin anısına" notu ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından ilan edildi.

İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, "saldırılar esnasında şu ana kadar yapılan belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini" duyurdu. Bakan, ABD saldırısı sırasında yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu ifade etti.

Cabello, ölenler arasında Venezuelalı siviller ve askerlerin yanı sıra Küba vatandaşlarının da bulunduğunu doğruladı.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, hayatını kaybedenler için "Venezuelalı kahramanlar" ifadesine yer verirken, Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), cenaze törenine ait görüntüleri paylaştı.

FANB, "ABD güçlerinin hacim, teknoloji ve cerrahi hassasiyet bakımından orantısız gücüne rağmen Venezuela askerlerinin boyun eğmediğini" vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Larez: "Halkımız tüm dünyayla savaşmaya hazırdır"

Genelkurmay Başkanı Domingo Hernandez Larez de yayımladığı mesajda ordu ve halkın direncine dikkati çekerek saldırıya tepki gösterdi. Larez, "Burada kimse teslim olmaz, burada kimse asla teslim olmamıştır. Topraklarımız ve ovalarımız vatanseverlerin özgürlük ve bağımsızlık kanıyla sulanmıştır" dedi.

General Lárez açıklamasının devamında, "Burada korkak yoktur. Halkımız, eğer dünya onlara hakaret ederse, tüm dünyayla savaşmaya hazırdır. Başkomutanımızı ve kutsal topraklarımızı savunurken canlarını veren cesurlara şan ve şeref olsun" ifadelerini kullandı.