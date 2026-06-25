Haberler

Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın Carabobo eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti. Deprem nedeniyle başkent Caracas'ta binalar tahliye edilirken, Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.

USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.

Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler için son nokta koyuldu
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

Hamza'nın korkunç ölümünde, belediye başkanı hesap verecek