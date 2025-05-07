Venezuela'da 5 Muhalif Siyasetçi Ülkeden Güvenli Çıkış Yaptı

Venezuela'da, yaklaşık 1 yıldır Arjantin'in Karakas Büyükelçiliği'nde sığınma talebiyle bulunan 5 muhalif siyasetçi, hükümet ile yürütülen üst düzey müzakerelerin ardından ülkeyi terk etti.

Venezuela merkezli Telesur'un haberinde, siyasi sığınma talebinde bulunan muhaliflerin ülkeden ayrılmasının, hükümet ile yapılan üst düzey müzakerelerin sonucunda mümkün olduğu belirtildi.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra Venezuela makamları, Arjantin büyükelçiliğindeki muhaliflere (salvoconducto) geçiş belgesi sağlayarak ülkeden güvenli çıkışlarına izin verdi.

Venezuela'yı terk eden isimlerin, muhalif lider Maria Corina Machado'ya yakınlığıyla bilinen Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos ve Omar Gonzalez olduğu bildirildi.

Gazeteci Vladimir Villegas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Karakas'taki Arjantin Büyükelçiliği'ndeki sığınmacıların ayrılması iyi bir haber. Şüphesiz bir müzakere gerçekleşti. Müzakere etmek ihanet değildir." ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti, henüz resmi bir açıklama yapmazken, muhalefet gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu 5 muhalif hakkında, Venezuela Başsavcılığı tarafından "vatana ihanet" ve "komplo" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kararın ardından muhalifler, 2023 yılı başlarında Arjantin"in Karakas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Venezuela polisi, gelişmenin ardından büyükelçilik çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almış, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise muhaliflerin güvenli şekilde ülkeyi terk edebilmesi için Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.