Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti

Venezuela'da 5 Muhalif Siyasetçi Ülkeden Güvenli Çıkış Yaptı

Venezuela'da 5 Muhalif Siyasetçi Ülkeden Güvenli Çıkış Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da Arjantin'in Karakas Büyükelçiliği'nde sığınma talebiyle bulunan 5 muhalif siyasetçi, hükümet ile yapılan müzakerelerin ardından ülkeyi terk etti. Muhaliflere sağlanan geçiş belgesi ile güvenli bir çıkış gerçekleştirdikleri bildirildi.

Venezuela'da, yaklaşık 1 yıldır Arjantin'in Karakas Büyükelçiliği'nde sığınma talebiyle bulunan 5 muhalif siyasetçi, hükümet ile yürütülen üst düzey müzakerelerin ardından ülkeyi terk etti.

Venezuela merkezli Telesur'un haberinde, siyasi sığınma talebinde bulunan muhaliflerin ülkeden ayrılmasının, hükümet ile yapılan üst düzey müzakerelerin sonucunda mümkün olduğu belirtildi.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra Venezuela makamları, Arjantin büyükelçiliğindeki muhaliflere (salvoconducto) geçiş belgesi sağlayarak ülkeden güvenli çıkışlarına izin verdi.

Venezuela'yı terk eden isimlerin, muhalif lider Maria Corina Machado'ya yakınlığıyla bilinen Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos ve Omar Gonzalez olduğu bildirildi.

Gazeteci Vladimir Villegas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Karakas'taki Arjantin Büyükelçiliği'ndeki sığınmacıların ayrılması iyi bir haber. Şüphesiz bir müzakere gerçekleşti. Müzakere etmek ihanet değildir." ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti, henüz resmi bir açıklama yapmazken, muhalefet gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu 5 muhalif hakkında, Venezuela Başsavcılığı tarafından "vatana ihanet" ve "komplo" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kararın ardından muhalifler, 2023 yılı başlarında Arjantin"in Karakas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Venezuela polisi, gelişmenin ardından büyükelçilik çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almış, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise muhaliflerin güvenli şekilde ülkeyi terk edebilmesi için Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.