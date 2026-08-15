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Venezuela'da 131 Mahkum Serbest

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Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketi ile muhalefet arasında sürdürülen diyalog görüşmeleri kapsamında 131 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketi ile muhalefet arasında sürdürülen diyalog görüşmeleri kapsamında 131 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 131 mahkumun, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından hayata geçirilen "Barış ve Demokratik Birlikte Yaşama Programı" kapsamında serbest bırakıldığını belirtti.

Perez, programın "Ulusal hükümetin ve örgütlü sivil toplumun Venezuelalılar arasında yeniden kucaklaşmayı sağlamaya, ülkenin toplumsal dokusunu güçlendirmeye ve barışı kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini" kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

İktidar partisi ile diyalog yürüten muhalif kanadın lideri, eski milletvekili Dinorah Figuera, basına yaptığı açıklamada, daha fazla siyasi mahkumun serbest bırakılması için çaba harcayacağını dile getirerek, "Her bir vatandaşımız ailesine kavuşana kadar durmaksızın talep etmeye ve mücadele etmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Mahkumlar şartlı tahliye edildi. Tahliye belgelerine göre, serbest bırakılan mahkumlar, her 30 günde bir mahkemeye giderek imza verecek.

Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefetin diyalog görüşmeleri

Chavista hareketinin baş müzakerecisi ve Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ile muhalefet heyetinin lideri Dinorah Figuera, diyalog süreci kapsamında 7 Ağustos'ta başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

Venezuela'da çavizm yönetimi ve muhalefet, hükümetin kontrolünde olmakla eleştirilen Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) tüm hakimlerinin yenilenmesi konusunda çarşamba günü anlaşmaya varmıştı.

Karar, ABD'nin ülkedeki siyasi geçiş süreci kapsamında teşvik ettiği diyalog görüşmelerinin ilk turunda sağlanan ilk somut uzlaşılardan biri olmuştu.

İktidar ve muhalefet, 12 Ağustos'ta yaptıkları ortak açıklamada, 24 Haziran'da meydana gelen ve en az 6 bin 301 kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 18 bin kişinin evsiz kalmasına yol açan çifte depremin mağdurlarına destek olmak amacıyla, ülkenin İngiltere Merkez Bankasında tutulan varlıklarının geri alınması için de ortak çaba göstereceklerini duyurmuştu.

Uzmanların tahminlerine göre, Venezuela'daki deprem felaketinin yol açtığı maddi hasarın 19,6 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

ABD, Venezuela'da iktidar ile bir muhalefet grubu arasında başlayan diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını kaydederek, süreci ülkede uzlaşma ve demokratik geçiş için "eşsiz bir fırsat" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
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