Venezuela, ABD'nin Tehditlerine Karşı Kolombiya'ya Destek Sözü Verdi

KARAKAS, 22 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ortak sınırları boyunca ABD'nin tehditleriyle karşı çıkması için Kolombiya'ya "manevi, maddi ve bölgesel destek" vereceklerini yineledi.

Lopez, salı günü televizyonda yayımlanan konuşmasında ABD'nin kısa süre önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik dile getirdiği suçlamaları "saldırgan ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

Lopez, "ABD emperyalizminin Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı nasıl birdenbire uyuşturucu kaçakçısı olarak damgaladığına şahit olduk. Bu, sadece onu değil, Kolombiya halkını da rencide eden bir hakarettir" dedi.

Washington'ın, hegemonyacı çıkarlarına boyun eğmeyi reddeden liderleri itibarsızlaştırmaya çalıştığı konusunda uyarıda bulunan Lopez, "ABD emperyalizminin önünde diz çökmeyi reddeden herkes, uyuşturucu kaçakçısı olarak nitelendirilme riskini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliği ve barışı koruma görevine vurgu yapan bakan, "Görevimiz, şiddet yanlısı grupları körfezden uzak tutmak, onları Venezuela topraklarından uzaklaştırmak ve gerektiğinde etkisiz hale getirmektir. Bunu her zaman yasalara uygun olarak ve insan haklarına saygı göstererek yapıyoruz" dedi.

Bakan söz konusu açıklamayı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerinin artması ve Kolombiya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde gerginliğin tırmanması üzerine yaptı.