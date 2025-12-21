Venezuela, Yeni Bir Petrol Tankerini Daha Ele Geçiren ABD'yi Kınadı

KARAKAS, 21 Aralık (Xinhua) -- Venezuela, ülkeye ait petrol taşıyan özel bir geminin yeni bir "hırsızlık ve kaçırma" olayına maruz kaldığını ve mürettebatının akıbeti bilinmeyen şekilde alıkonulduğunu, olayın uluslararası sularda ABD askeri güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumartesi günü açıklama yapan yetkililer, olayı uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal eden ve seyrüsefer özgürlüğü ile deniz ticaretinin temel ilkelerini zedeleyen korsanlık eylemi olarak nitelendirdi.

Resmi açıklamaya göre söz konusu eylem, deniz güvenliğini sağlayan uluslararası yasal araçları ve BM Antlaşması ile diğer çok taraflı sözleşmelerde yer alan temel normları ihlal etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin gemiye sabah saatlerinde Venezuela açıklarında el koyduğunu söyledi.

Bu, bölgedeki askeri varlığını artıran ABD'nin son dönemde Venezuela yakınlarında el koyduğu ikinci gemi.

Olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan ABD yaptırımlarına tabi tüm petrol tankerlerinin ablukaya alınmasını emretmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.