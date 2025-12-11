Haberler

Venedik'te bir kişi çaldığı tekneyle kaçmaya çalışırken, Rialto Köprüsü'ne çarparak zarar verdi

Güncelleme:
İtalya'nın Venedik kentinde bir kadın, yük dolu tekneyi çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken 16. yüzyıldan kalma Rialto Köprüsü'ne çarptı. Olayda tekne ve köprü zarar gördü, genç kadın güvenlik güçlerince kısa sürede yakalandı.

İtalya'nın kuzeyindeki Venedik kentinde, bir kadın içinde yük olan tekneyi çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken, 16. yüzyıldan kalma Rialto Köprüsü'ne çarparak zarar verdi.

Ulusal basındaki haberlerde, kanallarıyla ünlü kentin bugün ilginç bir hırsızlık girişimine sahne olduğu belirtildi.

Haberlerde, Büyük Kanal'ın üzerindeki Camerlenghi Sarayı'nın altında bir nakliye şirketinin 2 çalışanının teslimat yaptığı sırada geçici olarak başından ayrıldığı yük dolu tekneyi, genç kadının çalmaya çalıştığı aktarıldı.

Kadının tekneyi çalıştırarak yüksek hıza çıktığı ve burada kısa mesafedeki tarihi Rialto Köprüsü'nün mermer korkuluklarına çarptığı ifade edildi.

Teknenin kaza yapmasının ardından genç kadının, tekneyi terk ederek yaya şekilde kaçmaya çalıştığı ancak görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kısa sürede güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Olayda, teknenin ve tarihi taş köprünün zarar gördüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin incelemesinin devam ettiği, olay anında Büyük Kanal'a düşen yüklerin bulunması için çalışma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hırsızlık girişimi sırasında normalde çok yoğun olan ve gondol turu alan turistlerin de uğrak noktası Rialto Köprüsü'nde şans eseri başka tekne ya da gondolun olmaması sayesinde büyük tehlike atlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
