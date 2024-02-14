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Venedik'te Hanfu kıyafetleri gösterisi büyük ilgi gördü

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İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı'nda Han halkının geleneksel Hanfu kıyafetlerini giyen İtalyan gönüllüler tarafından düzenlenen gösteri, karnaval sezonunda büyük ilgi gördü.

VENEDİK, 14 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı'nda Han halkının geleneksel Hanfu kıyafetlerini giyen İtalyan gönüllüler tarafından Salı günü bir gösteri düzenlendi. Karnaval sezonunun önemli etkinliklerinden biri olan Çin kostümleri gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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