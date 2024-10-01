Veli-Der'den Taşımalı Eğitime Tepki

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, "Çocuklarımızın eğitim hakkı tasarruf gerekçesi olamaz. Bir an önce 1 Ağustos'ta açıklanan taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklik geri çekilmelidir. Taşımalı eğitimle okullara ulaşan tüm çocukların okullara ulaşımı ücretsiz karşılanmalıdır" dedi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitime getirilen sınırlamalarla tepki gösterdi. Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, İstanbul'da genel merkez binasında yaptığı açıklamada, taşımalı eğitime getirilen sınırlandırmanın kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Yılmaz, "Tasarruf diyerek açıkladıkları kararlardan biri de tasarruf tedbirleri genelgesi ile taşımalı eğitime getirilen sınırlama oldu. Yani önce köy okullarını kapatarak çocuklarımızı taşımalı eğitime maruz bıraktılar. Şimdi ise tasarruf yapacağız diye taşımalı eğitimi kaldırıyorlar. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Taşımalı eğitim; taşıma yoluyla ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve onlara refakat edecek velileri, yaygın eğitim kursiyerlerini kapsıyor. Genelge ve yönetmelik değişikliği ile aslında eğitim hakkı da ortadan kaldırılıyor. İlkokuldan itibaren bir çocuğun okula erişim hakkı elinden alınıyor" dedi.

"İlkokuldan itibaren taşımalı eğitimin tamamen kaldırılması hedefleniyor"

Konuyla ilgili yerel karar alıcılar ile yaptıkları görüşmelerden, yönetmelikle 2-30 km ile sınırlandırılan taşımalı eğitimin bir süre sonra tamamen kaldırılmasının amaçlandığını anladıklarını ifade eden Yılmaz, "Eğer şimdi taşımalı eğitim, okula ücretsiz ulaşım hakkını kazanamazsak önümüzdeki yıllarda ülkenin her yerinde ilkokuldan itibaren taşımalı eğitimin tamamen kaldırılması hedefleniyor" diye konuştu.

"Çocuklarımızın eğitim hakkı tasarruf gerekçesi olamaz"

Ülkenin her yerinde yüz binlerce çocuğun ilkokuldan itibaren taşımalı eğitimle okula ulaşım hakkının ellerinden aldığını vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın eğitim hakkı tasarruf gerekçesi olamaz. Bir an önce 1 Ağustos'ta açıklanan taşımalı eğitim yönetmeliğindeki değişiklik geri çekilmelidir. Taşımalı eğitimle okullara ulaşan tüm çocukların okullara ulaşımı ücretsiz karşılanmalıdır. Okula ulaşım her çocuğun en temel kamusal hakkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilik, kaymakamlık tüm karar alıcılar tüm çocukların kamusal eğitim hakkından, okula erişiminden sorumludur."