Vefat eden Kıbrıs Gazisi Hikmet Karataş, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Kale ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hikmet Karataş, son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hikmet Karataş, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hikmet Karataş (80), ikamet ettiği Kale ilçesi Bent Mahallesi'ne getirildi.

Burada Gazi Karataş için cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardında Karataş'ın cenazesi, Bent Mezarlığı'na defnedildi.

Ardından törene katılan Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Karataş'ın ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti.

Törene çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
