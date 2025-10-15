Van'da Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline afet ve acil durum yönetimi eğitimi verildi, yangın tatbikatı yapıldı.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri, VEDAŞ yerleşkesinde personele eğitim verdi.

VEDAŞ Dağıtım Direktörü Pervin Acar, personeli tehlikelerden korumak ve olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitimden sonra yangın tatbikatı yaptıklarını ifade eden Acar, "Afet ve acil durum tatbikatları sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün bir parçasıdır. Bu tür uygulamalar sayesinde personelimizin her koşulda hızlı ve doğru karar verebilme yetilerini pekiştiriyoruz." dedi.