VEDAŞ Bölge Müdürü Akboğa, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti. 2025 yılına damga vuran anların yer aldığı fotoğraflardan çeşitli kategorilerde oy kullanan Akboğa, AA çalışanlarını tebrik etti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bölge Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akboğa, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Akboğa, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı.

Akboğa, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

AA çalışanlarının önemli işlere imza attığını ifade eden Akboğa, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
