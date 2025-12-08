VEDAŞ, lise öğrencilerine staj imkanı sunuyor

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), Bitlis'te eğitim gören teknik lise öğrencilerine, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj imkanı sunuyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik ve enerji alanlarında eğitim gören öğrenciler, staj sayesinde teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı buluyor.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, staj imkanları sayesinde gençlerin mesleki gelişimine katkı sunduklarını ve bölgenin ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün yetişmesine destek olduklarını belirtti.

Öğrencilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Coşar, "VEDAŞ ailesi olarak gençlerimizi desteklemekten ve onların mesleki hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreç, mezuniyet sonrası iş bulmalarında da önemli bir avantaj sağlıyor. Gençlerimizin gelişimine yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.