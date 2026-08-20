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Zafer Haftası duyguları CİMER'e yazılabilecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'deki 'Yönetime Katıl' bölümünde yer alan 'Zafer Haftası' kısmına yazabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, vatandaşlara hitaben şu ifadeler kullanıldı:

"1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin görüşlerinizi, CİMER'deki 'Yönetime Katıl bölümünde yer alan Zafer Haftası kısmına yazarak, milletimizin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarını yaşatabilirsiniz."

Videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.

Kaynak: AA
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