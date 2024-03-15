Üye Girişi
Haberler

Vatan Partisi İBB Başkan adayı Talat Paşa'nın kabrini ziyaret etti

Güncelleme:

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve bir grup partili, Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan ve bir grup partili, Osmanlı sadrazamlarından Talat Paşa'nın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla kabrini ziyaret etti.

Talat Paşa'nın Şişli'de Abide-i Hürriyet Anıtı'nın bulunduğu alandaki kabri başına gelen Özkan ve partililer, saygı duruşunda bulundu, mezara karanfil bıraktı.

Burada konuşan Özkan, Talat Paşa'nın Almanya'da 15 Mart 1921'de Ermeni bir suikastçı tarafından vurularak şehit edildiğini hatırlattı.

Talat Paşa'nın kanını yerde bırakmadıklarını belirten Özkan, "Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önderliğinde, Ermeni soykırımı yalanını bitirdik. Yerle bir ettik. Artık dünyanın hiçbir yerinde 'Ermeni soykırımı tarihsel bir yalandır.' demek suç değil. Özgürce, Ermeni soykırımının yalan olduğunu gittiğimiz her yerde haykırabiliyoruz." diye konuştu.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel merkezi olarak kullanılan ve yıkıldıktan sonra otopark haline getirilen Pembe Konak'ı da onaracaklarını dile getiren Özkan, "O izbe, o çürümüş otopark haline getirilen o değerli mirasımızı eski haline kavuşturacağız. O tarihi mirası tekrardan ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Okan Talat Paşa İstanbul Osmanlı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Özkara kimdir? Memleket Partisi Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Ali Özkara kaç yaşında, nereli? İbrahim Naci Yapar kimdir? AK Parti Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kaç yaşında, nereli? İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Koçer kimdir? Memleket Partisi Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Koçer kaç yaşında, nereli? Zehra Konakçı kimdir? CHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Zehra Konakçı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yalçın kimdir? AK Parti Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın kaç yaşında, nereli? Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli?
title